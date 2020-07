Mais de 673 mil mortos e 17 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia provocada pela covid-19 provocou a morte de pelo menos 673.909 pessoas e infetou 17.352.910 em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP)com base em dados oficiais.

De acordo com os dados da AFP, às 11:00 de hoje, há pelo menos 9.992.800 pessoas consideradas curadas.

O balanço indica que, na quinta-feira, foram registadas 6.459 mortes e 290.986 novos casos no mundo.

Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus últimos balanços foram os Estados Unidos (1.379 óbitos), o Brasil (1.129) e a Índia (779)

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado, tanto em mortes como em casos, com 152.070 óbitos em 4.495.224 casos registados, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. Pelo menos 1.414.155 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais atingidos são o Brasil, com 91.263 mortes em 2.610.102 casos, o México, com 46.000 mortos (416.179 casos), o Reino Unido com 45.999 mortos (302.301 casos) e a Índia com 35.747 mortos (1.638.870 casos).

Entre os países mais duramente atingidos, a Bélgica é aquele que tem o maior número de óbitos em relação à sua população, com 85 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (68), Espanha (61), Itália (58) e Peru (57).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabiliza oficialmente um total de 84.292 casos, (127 novos casos nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortes e 78.974 recuperados.

Também nas últimas 24 horas, as ilhas Fiji e o Vietnam registaram os seus primeiros óbitos por covid-19.

A Europa totalizava, às 11:00 de hoje, 209.180 mortes para 3.157.253 casos, a América Latina e Caraíbas 194.683 mortes (4.733.320 casos), os Estados Unidos e Canadá 161.027 óbitos (4.610.841 casos), a Ásia 61.868 mortes (2.775.743 casos), o Médio Oriente 26.997 óbitos (1.146.821 casos), África 19.325 mortes (910.325 casos) e a Oceânia 229 mortes para 18.615 casos do novo coronavírus.

Esta avaliação foi realizada utilizando dados recolhidos pelos escritórios da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A AFP sublinha que o número de infeções registadas reflete apenas uma parcela do número real de casos, uma vez que muitos países não têm recursos suficientes para rastrear o SARS-CoV-2 em larga escala.

Fonte: Lusa