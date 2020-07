Facebook e Amazon duplicam lucro e Alphabet tem queda no 2º trimestre

As grandes empresas de tecnologia divulgaram fortes resultados nesta quinta-feira (30) durante o segundo trimestre do ano. Facebook e Amazon duplicaram suas margens de lucro, enquanto a Alphabet, dona do Google, registrou queda de 30%.

O Facebook registrou lucro líquido de US$ 5,2 bilhões, dobrando seus lucros, assim como a Amazon, que registrou um número semelhante. Mas a Alphabet teve uma queda acentuada de 30% em seus lucros, ao obter 6,960 milhões.

De acordo com os resultados divulgados nesta quinta, os lucros do Facebook aumentaram 11% nesse período, em US$ 18,7 bilhões.

O gigante das redes sociais, que se acostumou a um mercado com um crescimento espetacular de receita, ultrapassou mais uma vez as expectativas dos analistas em US$ 1 bilhão.

O preço das suas ações subiu 7% no comércio eletrônico após o fechamento da bolsa.

A duplicação do seus lucros teve uma comparação favorável com a registrada em 2019, quando a rede social teve que pagar uma multa recorde imposta por autoridades americanas.

Por sua vez, a Amazon informou que seus lucros quase dobraram, atingindo os US$ 5,2 bilhões em vendas, registrando um aumento de 40%, chegando a US$ 88,9 bilhões.

“Este foi outro trimestre muito incomum, e eu não poderia estar mais orgulhoso e agradecido por nossos funcionários em todo o mundo”, disse o fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos.

Em meio ao aumento das vendas em suas operações de produtos alimentícios, vídeo e serviços em nuvem, a Amazon disse aos investidores que espera gastar todos os seus lucros este ano em despesas relacionadas à segurança dos seus funcionários e clientes durante a pandemia.

Em um contexto de pandemia, a Apple, outra empresa entre as gigantes da tecnologia, registrou um aumento de 8% em seus lucros, atingindo os 11,2 bilhões.

Fonte: AFP