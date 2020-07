EUA anunciam sanções contra grupo paramilitar chinês por violações dos direitos dos uigures

O Departamento do Tesouro anunciou sanções a uma organização paramilitar chinesa que acusou de violar os direitos humanos dos uigures e de outros grupos majoritariamente muçulmanos na região de Xinjiang, noroeste do país.

O Tesouro dos Estados Unidos anunciou o congelamento dos ativos no país do Xinjiang Production and Construction Corps, que tem uma rede de universidades e de meios de comunicação em Xinjiang.

“A entidade e as autoridades foram designadas por suas conexões com abusos dos direitos humanos contra minorias étnicas em Xinjiang, que segundo as informações incluem detenções arbitrárias e abusos físicos severos contra os uigures”, afirmou o Departamento do Tesouro num comunicado.

Fonte: AFP