Acidente rodoviário provoca dois mortos em Viana

Duas pessoas morreram e dez outras ficaram feridas, nesta sexta-feira, na sequência de um acidente rodoviário no desvio do distrito urbano do Zango, município de Viana, em Luanda.

As vítimas mortais são do sexo feminino que faziam vendas de roupas usadas no largo do desvio do Zango, nas proximidades do Alimenta Angola.

A viatura, segundo efectivos do corpo de proteção civil e bombeiros, que fazia táxi no sentido Benfica/Cacuaco, perdeu os travões.

A Angop soube que as 10 pessoas feridas foram evacuadas com gravidade para o Hospital Municipal do Zango.

O acidente aconteceu por volta das 7h30.

Fonte: Angop