25 cidadãos, dos quais 18 que fugiram de Luanda em quarentena no Cuando Cubango

Vinte e cinco cidadãos, entre os quais 18 que violaram a cerca sanitária de Luanda e sete a fronteira com a República da Namíbia, através do município do Calai, estão a ser acompanhados em quarentena pelas autoridades sanitárias na província do Cuando Cubango.

A informação foi tornada pública, quinta-feira, pelo porta-voz da Comissão Provincial Multissectorial de Combate e Prevenção contra a Covid-19, Mirco Macai, no final da reunião que abordou as condições de resposta à doença na província.

Na ocasião, considerou fundamental o contínuo reforço epidemiológico nas zonas de entrada, e informou, por outro lado, que 56 cidadãos, já foram submetidos à testagem rápida, dos quais 54 não apresentaram qualquer reacção, tendo resultados negativos, e dois reagiram a IGG.

Sobre os 130 cidadãos angolanos localizados na província namibiana de Okavango Este, fronteira sul com o Cuando Cubango, e que querem regressar ao país, disse estarem a ser dados os passos necessários para a sua efectivação, que passa pelo reforço de condições para a quarentena.

“Vamos criar primeiro as condições logísticas necessárias em função do número, e só depois poderemos definir o momento certo para a recepção desses concidadadãos, que deverão observar querentena institucional de 15 dias, no mínimo, sob vigilância”, sublinhou.

Fonte: Angop