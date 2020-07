Raiva mata dez pessoas no Cunene

Dez pessoas morreram vítima de raiva na província do Cunene, no primeiro semestre deste ano, mais um óbito em relação a igual período de 2019, informou hoje, quinta-feira, em Ondjiva, o chefe do Departamento do Serviço Veterinário, Estêvão Kamalanga.

Em declarações à Angop, Estêvão Kamalanga afirmou que a morte é resultado dos 11casos de mordeduras por cães com a doença da raiva registados no período em análise, menos 12 casos de mordeduras em relação os seis meses anteriores.

Estêvão Kamalanga disse que, durante o período em referência, foram imunizados contra a raiva quatro mil e 838 animais, sendo quatro mil 761 cães, 74 gatos e três macacos, nos municípios do Cuanhama, Namacunde, Cuvelai, Curoca, Ombadja e Cahama.

A raiva é uma doença infecciosa, aguda e mortal transmitida aos mamíferos através de mordedura de cães, gatos e macacos contaminados pelo vírus. O cão é o principal transmissor da raiva nas zonas urbanas e suburbanas.

Desde o dia 23 deste mês decorre, no Cunene, uma campanha de vacinação denominada “projecto piloto contra a raiva/2030 na região sul do país”, que prevê vacinar 20 mil animais de estimação, entre cães, gatos e macacos no período de seis meses.

Fonte: Angop