Os preços do petróleo caíram acentuadamente nesta quinta-feira.

No mercado de Nova York, o barril de “light sweet crude” (WTI) dos EUA para entrega em setembro caiu 3,3%, ou US$ 1,35, para fechar em US$ 39,92, embora durante o dia tenha caído para US$ 38,72 dólares.

Em Londres, um barril de Brent do Mar do Norte, de referência para exportações angolanas, para entrega também em setembro terminou em US$ 42,94, 1,9% a menos ou 81 cêntimos abaixo do valor cotado na quarta-feira.

Fonte: AFP