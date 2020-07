Parcerias com DJ Khaled ajudam Drake a quebrar recorde na Billboard

A entrada das parcerias com DJ Khaled “Popstar” e “Greece” no terceiro e oitavo lugares do top 10 da Billboard, fizeram com que Drake se tornasse dono de um recorde que, até aqui, ele dividia com Madonna. O canadense agora é o artista com o maior número de músicas no top 10 norte-americano em todos os tempos. O astro já tinha superado nomes como Beatles, Rihanna e Michael Jackson, que tiveram 34, 31 e 30 canções entre as dez mais respectivamente. A “Rainha do Pop” tem 38 e, agora, ficou na segunda posição.

Essas foram as únicas estreias da semana em todo o top 40, que voltou a ser encabeçado por “Rockstar (feat. Roddy Ricch)” de DaBaby. A música já está há sete semanas no topo do ranking. Quem também celebrou foi Chris Brown. O astro do R&B viu “Go Crazy (With Young Thug)” disparar na lista, subindo do 29° para o 10° lugar, depois que faixa ganhou seu vídeo oficial.

As top 10 músicas da Billboard Hot Top 100, são:

1- “Rockstar (feat. Roddy Ricch)” – DaBaby (mesma posição)

2 – “Whats Poppin” – Jack Harlow (subiu uma posição)

3 – “Popstar (Ft. Drake)” – DJ Khaled (estreia)

4 – “Blinding Lights” – The Weeknd (mesma posição)

5 – “Roses (Imanbek Remix)” – Saint JHN (subiu três posições)

6 – “Savage” – Megan Thee Stallion (mesma posição)

7 – “Watermelon Sugar” Harry Styles (subiu quatro posições)

8 – “Greece (Ft. Drake)” – DJ Khaled (estreia)

9 – “Come & Go (With Marshmello)” Juice WRLD (caiu sete posições)

10 – “Go Crazy (With Young Thug)” – Chris Brown (subiu 19 posições)