Neide Sofia partilha fotos com cabelo natural

A cantora angolana, Neide Sofia, partilhou hoje na sua página na rede social Instagram, um set de três fotos com o cabelo curto e natural, algo nunca antes visto.

Acompanhada pelo noivo, Gregório Arthur, as fotos num ambiente casual, são sem sombras de dúvidas, uma ação de marketing do casal no intuito de lançar ou promover a marca dele. Não obstante, não podíamos deixar de partilhar com os nossos leitores essas fotos inéditas da Grande Neide Sofia com o seu cabelo natural, uma ação de louvar e de autovalorização da beleza natural africana, que esperamos sirva de incentivo a outras mulheres angolanas e não só para que adiram ao movimento das angolanas naturais e abandonem, de uma vez por todas, as perucas/wigs que em nada contribuem para beleza da mulher negra.