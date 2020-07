Juventus perde em Cagliari e Roma garante fase de grupos da Liga Europa

A Juventus perdeu hoje por 2-0 no terreno do Cagliari, em jogo da penúltima jornada da Liga italiana de futebol, enquanto a Roma, treinada por Paulo Fonseca, venceu o Torino, asegurando presença na fase de grupos da Liga Europa.

Já consagrada campeã italiana, pela nona vez consecutiva, a Juventus, que contou com Cristiano Ronaldo durante todo o jogo, sofreu o primeiro golo dos anfitriões logo aos oito minutos, da autoría do jovem italiano Luca Gagliano.

Em cima do intervalo, aos 45+2, o argentino Giovanni Simeone, filho do técnico Diego Simeone, do Atlético Madrid, apontou o segundo para o Cagliari, num remate potente e cruzado de fora da área.

O marcador não mexeu mais até ao final do encontró, tendo Cristiano Ronaldo ficado mais longe do título de melhor marcador da Serie A.

O astro luso leva 31 golos, enquanto o italiano Ciro Immobile conta com 35, quando falta disputar apenas uma jornada, a 38.ª, para completar o campeonato.

Por seu turno, a Roma (67 pontos) beneficiou dos três pontos conquistados na deslocação à casa do Torino (3-2) para garantir a entrada direta na fase de grupos da próxima edição da Liga Europa, fruto do seu quinto lugar ter ficado impossível de alcançar pelo sexto, o AC Milan (63).

Em Turim, a formação da casa até se adiantou no marcador, aos 14 minutos, pelo espanhol Alejandro Berenguer, mas a formação orientada por Paulo Fonseca igualou o marcador apenas dois minutos depois, graças ao bósnio Dzeko.

O internacional inglês Chris Smalling adiantou a Roma aos 23 minutos e, já na segunda parte, aos 61, o guineense Diawara fez o 3-1. O Torino ainda reduziu aos 65 por intermédio do costa-marfinense Wilfried Singo, mas não conseguiu evitar a derrota, seguindo no 16.º posto da Serie A, mas já a salvo da despromoção.

No outro jogo da noite em Itália, a Fiorentina (10.ª) goleou o Bolonha (12.º) por 4-0, com todos os golos anotados na segunda parte, três deles pelo atacante Federico Chiesa e o outro pelo sérvio Milenkovic.

