Cotações do barril de petróleo WTI e Brent caem mais de 5%

Os preços do barril de petróleo voltaram a cair, recuando mais de 5% nesta quinta-feira (30), empurrados pelos mercados financeiros e pela pandemia que reduziu a demanda mundial.

Às 15h25, o preço do barril de Brent do mar do Norte se situava em 41,83 dólares em Londres, 4,34% a menos em relação ao fechamento de ontem.

Hoje, chegou a registrar uma queda temporária de mais de 5%.

Em Nova York, o preço do barril americano WTI recuou 4,99%, situando-se em 39,21 dólares, depois de cair até 38,72 dólares.

Fonte: AFP