Angola recupera 94 pessoas, regista três óbitos e 31 novos casos

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 31 casos, com idades compreendidas entre 16 e 83 anos, sendo 11 do sexo feminino e 20 do sexo masculino, 28 casos são da província de Luanda, 1 de Cabinda, 1 do Uíge e 1 um da Lunda Norte.

Esta informação foi avançada hoje pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no nosso país.

De acordo com o governante, o caso da Lunda Norte é um caso importado de Luanda e o indivíduo “foi apanhado naquela província quando menos esperava”.

As localidades mais afetadas em Luanda são Ingombota, Belas, Talatona, Viana, Rangel, Cacuaco e Kilamba Kiaxi.

Franco Mufinda informou igualmente que nas últimas 24 horas, “três casos foram a óbito, todos do sexo masculino e respetivamente de 60, 82 e 83 anos de idade, no Hospital Militar e na Clínica Sagrada Esperança”, informou.

“A boa notícia é a recuperação pela primeira vez de 94 pessoas nas últimas 24 horas”, informou o governante apelando ao uso da máscara facial, lavagem das mãos com frequência com água e sabão ou álcool em gel, o distanciamento físico e a não violação das cercas sanitárias.

Com os números acima enunciados, o país passa a somar 1.109 casos (+31), 51 mortos (+3), 395 recuperados (+94) e 663 casos ativos (-66), deste número 19 estão em estado grave, sendo 6 em estado crítico dos quais 1 necessita de hemodiálise.

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus já provocou a morte de pelo menos 667.361 pessoas e infetou mais de 17.053.650 em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP).