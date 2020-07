África do Sul prepara regresso do turismo para janeiro de 2021

A ministra do turismo da África do Sul, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, anunciou hoje que o Governo deverá reabrir as fronteiras do país a turistas estrangeiros em janeiro de 2021.

A governante, que falava em conferência de imprensa sobre o reajustamento de medidas contenção de nível 3 da Covid-19 para o setor, adiantou que o Governo sul-africano deverá também levantar a proibição de viagens internas em setembro ou no início de outubro.

O setor do Turismo na África do Sul foi duramente atingido pela pandemia e as medidas excecionais de confinamento decretadas pelas autoridades.