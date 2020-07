Supertaça de Inglaterra marcada para 29 de agosto em Wembley

A federação inglesa de futebol (FA) marcou a Supertaça para 29 de agosto, com o campeão Liverpool a encontrar o vencedor da Taça de Inglaterra, Arsenal ou Chelsea.

O Estádio de Wembley, que vai receber a Supertaça (FA Community Shield), será igualmente o palco, este sábado, da final da Taça, que oporá os rivais londrinos.

O jogo tem importância para o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, a torcer pelo triunfo do Chelsea que assim fará com que o seu sétimo lugar valha um lugar na Liga Europa: caso contrário, a vaga será para o Arsenal (foi oitavo) pelo triunfo na prova.

O Wolverhampton ainda disputa, na presente época, a Liga Europa, sendo que um triunfo na competição lhe valeria, inclusivamente, um lugar na Liga Campeões.

A Supertaça inglesa vai decorrer somente duas semanas antes do início do campeonato, marcado para 12 de setembro, data em que a FA deseja poder contar já com alguns adeptos no estádio, sempre com rigorosas medidas de segurança para a convid-19.

O troféu decide-se oito dias após a final da Liga Europa e seis dias depois da decisão da Liga dos Campeões: o Chelsea ainda está em prova, contudo tem a difícil missão de ir a Munique reverter pesada derrota 0-3 em casa ante o Bayern.

O Liverpool foi campeão inglês após 30 anos de jejum e o vencedor da Taça sucederá ao Manchester City de Pep Guardiola, que este ano falhou a ‘dobradinha’ conquistada em 2019.

Fonte: Lusa