Rússia espera produzir vacinas contra o coronavírus em setembro

A Rússia espera ter condições de começar a produção industrial de duas vacinas contra o coronavírus em setembro e em outubro, anunciou a vice-primeira-ministra russa, Tatiana Golikova.

Duas vacinas criadas por cientistas russos “são hoje muito promissoras”, afirmou Golikova durante uma reunião por videoconferência com o presidente Vladimir Putin, dedicada à pandemia de COVID-19.

A primeira está sendo desenvolvida pelo ministério russo da Defesa e pelo Centro de Pesquisas em Epidemiologia e Microbiologia Nikolai Gamaleia e já está sendo testada em humanos, informou Golikova.

“O lançamento de sua produção industrial está previsto para setembro de 2020, após uma certificação e testes clínicos adicionais em 1.600 pessoas”, disse.

A segunda vacina está sendo desenvolvida pelo Centro de Pesquisas Véktor, na Sibéria, e está na fase de testes clínicos, que devem terminar em setembro, com a certificação no mesmo mês, de acordo com Golikova.

As primeiras doses podem ficar prontas em outubro de 2020.

A Rússia, quarto país do mundo em número de contaminações, registrou até o momento 828.990 casos de coronavírus, com 13.673 mortes.

Fonte: AFP