Duas adolescentes indianas descobriram asteroide em direção à órbita da terra

Duas adolescentes indianas descobriram um asteroide cuja órbita deve cruzar a da Terra, ao analisarem imagens através de um telescópio na Universidade do Havai, revelou o instituto de educação espacial da Índia.

Atualmente, o asteroide está próximo de Marte e a sua órbita deve cruzar a da Terra em cerca de um milhão de anos, afirmou o SPACE India, o instituto particular onde as duas meninas, ambas de 14 anos, estudaram.

As duas meninas de Surat, uma cidade no oeste da Índia, descobriram o objeto durante uma campanha conduzida pelo Space India em parceria com um grupo de cientistas filiado à Nasa.

“Estou ansiosa por podermos batizar o asteroide”, disse Vaidehi Vekariya, uma das meninas que fez a descoberta, acrescentando que quer ser astronauta.

No entanto, o asteroide – atualmente designado de HLV2514 – só poderá receber um nome de forma oficial “depois de a NASA, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, confirmar a sua órbita”, disse o porta-voz do Space India, citado pela CNN.

A outra estudante, Radhika Lakhani, afirmou que a sua prioridade é estudar. “Eu nem tenho TV em casa, para me concentrar nos meus estudos”, disse a Reuters.

O asteróide será batizado oficialmente somente depois que a NASA confirmar sua órbita.