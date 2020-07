Banca já concedeu quatro mil milhões de kwanzas no âmbito do PAC

Quatro mil milhões de kwanzas é o valor concedido pelas instituições bancárias por via do Programa de Apoio ao Crédito (PAC), para apoiar o Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi).

A informação é do secretário de Estado para Economia, Mário João. O governante teceu tais considerações à imprensa no final de uma visita que efectuou a Indústria Angolana de Óleos Vegetais (Induve), com o objectivo de avaliar o grau de execução física e financeira dos 20 milhões de dólares americanos para a construção de uma unidade de processamento de farinha de trigo, de modo a responder ao repto lançado pelo Executivo de redução das importações.

Trata-se de uma unidade fabril que vai, a partir de 2021, processar 700 toneladas/dia, uma média anual de 255 mil e 500 toneladas, com o objectivo de ajudar o sector acabar com o défice existente no mercado.

Disse ter uma boa impressão da indústria moageira nacional, podemos dizer que no tocante as farinhas de milho e de trigo poderiam já ser auto-suficientes, estarão só dependente do grão de milho e de trigo, embora esse ter algumas dificuldades climatéricas para produzir em grande escala.

O secretário de Estado reconheceu que o país ainda não produz tanto milho quanto a unidade fabril gostaria de transformar, continuando a depender um pouco da importação, apelando as indústrias transformadoras ajudar na recolha da produção nacional que está acontecer um pouco pelo país.

Por seu turno, o administrador financeiro da Induve, Kidy Aragão, disse que a principal dificuldade que enfrentam é a concorrência desleal que existe no mercado, concretamente da importação ainda massiva da fuba de milho que a Induve produz e da farinha de trigo, enquanto já existir unidades fabris em Angola que podem atender o mercado sem dificuldades.

“Houve uma grande importação de fuba de milho, sabendo que o país já tem condições de produção da fuba de milho e que têm sido os grandes alavancadores para os agricultores que produzem o milho e hoje com essa aquisição fora do país tem produtos a estragarem no campo”, fez saber o administrador.

Neste momento, prosseguiu, das 15 mil toneladas de milho que possui em silos, oito mil se não produzir em dois meses pode se estragar, por esse motivo, deve haver medidas imediatas para que instituições do estado adquiram a fuba produzida localmente.

Quando foi inaugurada em 1957, a Induve tinha na sua linha de produção dois produtos: óleo vegetal feito através do girassol e o sabão em barra.

Com o processo de redimensionamento do sector empresarial estatal, a empresa foi privatizada em 2003 e passou a incluir na sua linha de produção a farinha de milho amarela e a ração animal.

A matéria-prima sempre teve como fonte o mercado externo, por insuficiência do mercado interno.

Fonte: Angop