Angola volta a bater o recorde diário com 79 casos, um óbito e um total acumulado de 1078

Nas últimas 24 horas, foram registados 79 novos casos positivos com idades compreendidas entre 3 meses e 74 anos de idade, sendo 28 do sexo feminino e 51 do sexo masculino, atingindo um novo recorde, o número máximo de casos positivos registados num único dia desde que foi detetado o primeiro caso no país.

Esta informação foi avançada pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país.

De acordo com o responsável, os casos detetados nas últimas 24 horas, são todos da província de Luanda, atingindo de modo variado algumas áreas da capital, mas com destaque para Belas, Ingombota, Maianga, Talatona e Cazenga.

“Também somos de informar que um caso que esteve internado no Hospital Militar, de 30 anos de idade do sexo feminino foi a óbito”, disse.

“Apesar disso, conseguimos recuperar 35 pessoas”, informou o governante salientando que os “casos não cessam de aumentar dias após dias” chamando mais uma vez a responsabilidade individual e coletiva, e a necessidade do uso da máscara facial, a lavagem das mãos com frequência recorrendo à água e sabão ou a desinfeção das mãos com álcool em gel, o distanciamento físico, e a não violação da cerca sanitária.

Franco Mufinda alertou para a não violação da cerca sanitária, visto que devido à violação da cerca sanitária, sobretudo de Luanda, assistimos nos últimos tempos uma expansão de casos em “outras paragens para lá de Luanda”, como é o caso de Cuanza Norte, Cunene, Cabinda, Cuanza Sul e Bengo.

Com os casos acima enunciados, o quadro epidemiológico da covid-19 do país passa agora a somar 1078 infeções, dos quais 48 óbitos (+1) , 301 recuperados (+35) e 729 ativos, “dos quais 22 estão em estado grave, sendo que 5 em estão em estado crítico e das quais uma necessita de hemodiálise”.

“Esta fotografia ilustra o quão sério começa a ser o quadro da covid-19 no nosso país”, concluiu Franco Mufinda reiterando a necessidade do cumprimento das medidas de prevenção e proteção contra a covid-19.