África CDC recebe material da Alemanha para realizar 1,3 milhões de testes

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) anunciou hoje que o Governo alemão doou material e ‘kits’ à organização regional que permitirão a realização de 1,3 milhões de testes à covid-19.

Segundo um comunicado hoje emitido pelo departamento, a primeira remessa de material de testagem foi hoje entregue ao África CDC no aeroporto de Adis Abeba, na capital da Etiópia.

De acordo com o África CDC, a doação vai apoiar a aplicação da estratégia continental conjunta de combate à covid-19, que pretende combater o aumento do número de casos nos Estados-membros da União Africana (UA) e integra um apoio de 10 milhões de euros do executivo germânico.

Fonte: Lusa