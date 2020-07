Cidadão suspeito de matar esposa por questões passionais

Um cidadão de 46 anos de idade é o principal suspeito da morte, por espancamento, da sua esposa, Melita Dominiana, de 51 anos, nesta terça-feira, na comuna do Dombe Grande, município da Baía Farta, apurou hoje, a Angop.

Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Benguela (SIC), sub-inspector Victorino Kotingo, o homicídio ocorreu no interior de uma cubata, no bairro do Canto, por volta das 5h00, supostamente por questões passionais.

Victorino Kotingo adiantou que o suspeito, camponês de ocupação, está detido e que o corpo da vítima foi já autopsiado, ficando provado que a mesma foi vítima de agressão física com um instrumento contundente.

Entretanto, segundo relatos de vizinhos, o suspeito terá flagrado a esposa com um outro homem no interior da residência, acabando por espancá-la com um pedaço de pau.

O proprietário da fazenda onde a vítima trabalhava, Cláudio Miguel, informou que o casal estava separado há dois meses e que a falecida mantinha um novo relacionamento com um colega.

Casos de homicídio por razões passionais têm sido frequentes em zonas rurais.

Fonte: Angop