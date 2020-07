Centralidade do 44 terá 100 lojas de conveniência

Cem lojas de conveniência (pequenas lojas comerciais) serão entregues, no próximo mês de Setembro, a comerciantes interessados em gerir as mesmas na centralidade do Km-44, no município de Icolo e Bengo, em Luanda, informou hoje, terça-feira, o administrador do distrito urbano de Bela Vista, Orlando Mabanza.

Estas lojas, com dimensões de 19 metros quadrados, segundo o administrador do distrito, vão desafogar as preocupações dos moradores da referida centralidade, que até ao momento precisam de percorrer vários quilómetros para adquirirem bens de primeira necessidade e não só.

“Com a abertura destas lojas de conveniência, julgamos que este problema estará resolvido, uma vez que já temos mais cem candidatos inscritos para exploração das infraestruturas, que neste momento sofrem alguns acabamentos e respectivas melhorias”, esclareceu.

Revelou ainda que está previsto, para breve, a instalação de uma farmácia com um centro de diagnóstico, que vai fazer pequenas consultas, como a medição da pressão arterial, controlo de níveis de açúcar no sangue entre outras actividades.

Este projecto virá acompanhado de uma agência do Banco Africano de Investimento (BAI), com caixas electrónicas, vulgo “Multicaixa”, para ajudar os moradores nas suas transações financeiras e bancárias, garantiu.

O distrito urbano de Bela Vista, com 229 quilómetros quadrados localiza-se na comuna de Bom Jesus e possui uma densidade populacional de 62 mil 789 habitantes.

Fonte: Angop