Casos diários voltam a subir em Espanha, 905 novos contágios nas últimas 24 horas

Os casos diários de infeção pelo novo coronavírus voltaram a subir em Espanha, com o país a registar 905 novos contágios nas últimas 24 horas, em particular na região de Aragão (nordeste), anunciou hoje o Ministério da Saúde espanhol.

Com estes novos casos, o país totaliza, desde o início da pandemia da doença covid-19, 280.610 pessoas infetadas.

Os dados hoje divulgados representam um aumento de 50 casos face aos contabilizados no domingo (855).

Também voltam a superar a barreira dos 900 casos diários, situação que já tinha sido verificada na passada quinta-feira (971) e na última sexta-feira (922).

Dos 905 novos contágios, 357 foram diagnosticados na comunidade autónoma de Aragão, 147 em Madrid e 126 na Catalunha.

As autoridades espanholas indicaram ainda que nos últimos sete dias as comunidades autónomas notificaram seis mortes, o que eleva para 28.436 o número total de vítimas mortais registadas no país, até à data, devido à covid-19.

Nas últimas semanas, marcadas pelo processo de desconfinamento, Espanha têm registado o aparecimento de vários surtos por todo o território, o que obrigou, em certas regiões específicas, a recuar na estratégica e a impor novamente algumas restrições.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 654 mil mortos e infetou mais de 16,5 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).

Fonte: Lusa