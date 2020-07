Angola chega à casa dos 1.000 com registo do primeiro caso no Bengo e 6 óbitos

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 50 casos, totalizando 1.000 casos positivos confirmados de contaminação com o novo coronavírus e 6 óbitos, o maior número de mortes registado num único dia desde que foi detetado o primeiro caso positivo no país.

O governante que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, disse que dos casos positivos 49 foram registados em Luanda e 1 na província do Bengo, com idades compreendidas entre 2 e 73 anos de idade, sendo 32 do sexo masculino e 18 do sexo feminino.

O caso do Bengo, de acordo com Franco Mufinda, é importado de Luanda e a pessoa infetada é uma cidadã de 63 anos de idade.

“Por outro, foram reportados 6 óbitos nos hospitais(…) Militar, Municipal de Viana, do Capalanga, Kilamba Kiaxi e na Clínica Multiperfil”, informou Franco Mufinda esclarecendo que as idades “dos mesmos estão na faixa etária de 33 a 67 anos, 3 são do sexo masculino e igual número para sexo feminino”.

“Apesar desta notícia, informamos que recuperamos também hoje 24 pessoas”, salientou o governante.

Quando ao quadro epidemiológico da covid-19 no país, por agora temos 1.000 casos (+50), 47 óbitos (+6), os ativos são 687 (+20) e os recuperados passam a 266 (+24).

“Informamos por outro, que dos ativos acima citados 15 estão graves, sendo 8 em estado crítico com a ventilação mecânica invasiva dos quais 2 necessitam de hemodiálise”, concluiu o governante.

A pandemia da doença provocada pelo novo coronavírus já provocou a morte de pelo menos 654.477 pessoas e infetou 16.514.500 em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP).