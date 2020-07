Transportes públicos e privados com novo horário

O Governo determinou, este domingo, a extensão do horário de circulação dos transportes públicos, no âmbito das medidas de prevenção e combate à Covid-19.

Conforme um Decreto do Ministério dos Transportes, na província de Luanda, os transportes colectivos urbanos e interurbanos de passageiros, públicos e privados, passam a funcionar no período das 05 às 20 horas.

Relativamente à capacidade, o Decreto avança que mantem os 50% durante o período de vigência da Cerca Sanitária.

Esta nova permissão vai até às 23h59 do dia 9 de Agosto próximo.

O novo instrutivo altera os limites observados até às 00h00 deste domingo, em que o movimento de viaturas de passageiros está fixado ao período das 05h00 às 18h00.

O Ministério dos Transportes anuncia que, nos próximos dias, fará a entrega de novos meios ao Governo Provincial de Luanda.

Exorta aos operadores para garantirem os horários de funcionamento e a disponibilidade na capacidade de transporte dos usuários, respeitando o reforço estrito das regras de biossegurança nos meios.

“Esta nova alteração conta com o apoio institucional do Governo da Província de Luanda, no âmbito das suas competências locais relativamente à mobilidade urbana”, lê-se no documento a que a Angop teve acesso.

Conforme o ministério, na qualidade de membro da Comissão Multissectorial para a Prevenção e Combate à Covid-19, continuará a acompanhar a situação em articulação com os diferentes Departamentos Ministeriais, em particular a Autoridade Sanitária Nacional.

O acompanhamento visa procurar manter informados todos os intervenientes e interessados, em particular os do subsector dos transportes rodoviários, sobre os futuros desenvolvimentos.

Fonte: Angop