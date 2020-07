Governo aprova pagamento de subsídio de Natal em quatro parcelas

O Governo angolano aprovou hoje o pagamento do 13.º mês (subsídio de Natal) em quatro parcelas mensais, entre os meses de agosto e novembro, segundo um comunicado da Comissão Económica do Conselho de Ministros.

Na reunião de hoje foram aprovadas as instruções para elaboração do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano 2021, com as principais ações a desenvolver e o calendário a vigorar, bem como a Programação Financeira do Tesouro referente ao terceiro trimestre de 2020.

Este documento “reflete os pressupostos da receita petrolífera, os fluxos de entrada de receitas e de pagamentos e as operações de financiamento” neste período e contempla o pagamento do 13.º mês em quatro prestações, entre agosto e novembro.

A Comissão Económica aprovou também um conjunto de atividades a serem desenvolvidas no período de julho de 2020 a março de 2021 visando a melhoria do ambiente de negócios.

Estas ações pretendem melhorar o posicionamento de Angola no ranking Doing Business, o alinhamento com o Banco Mundial em matéria de seleção das reformas prioritárias e a comunicação junto do público consumidor e entidades governamentais.

Fonte: Lusa