Governo aprova financiamento de 34 milhões de euros para compra de fertilizantes

O Governo angolano aprovou um financiamento para a compra de fertilizantes, no âmbito da resposta à covid-19, que prevê a disponibilização de 40 milhões de dólares (34 milhões de euros) para compra de 75 mil toneladas de fertilizantes.

A medida decorre do Plano de Abastecimento de Fertilizantes para o Ano Agrícola 2020/2021, em resposta ao impacto económico e financeiro da covid-19 sobre as empresas, as famílias e o setor informal da economia que foi hoje aprovado pela Comissão Económica do Conselho de Ministros.

Neste âmbito, o executivo estabeleceu uma linha de financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a compra de fertilizantes, tendo sido aprovadas pelo Comité de Créditos do Banco de Desenvolvimento Angola sete propostas num total de 11 candidaturas.

Estas irão beneficiar de um financiamento de 40 milhões de dólares para aquisição de 75 mil toneladas de fertilizantes que deverão estar no país entre agosto e setembro.

Foi também aprovada na reunião de hoje a Estratégia de Transição da Economia Informal ara a Economia Formal e o respetivo plano de ação para 2020-2022.

O documento leva em consideração o diagnóstico interno efetuado, bem como recomendações internas e internacionais da Organização Internacional do Trabalho e da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Angola tem 932 infetados com a covid-19 e 40 mortos.

Em África, há 17.767 mortos confirmados em mais de 848 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 649 mil mortos e infetou mais de 16,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

