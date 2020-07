Diplomata defende investimento nas energias renováveis

A embaixadora angolana em Itália, Maria de Fátima Jardim, defendeu acções conjuntas para a captação de investimentos no sector das energias renováveis, no âmbito do reforço da cooperação económica entre os dois países.

A diplomata fez esta afirmação durante uma videoconferência organizada pela Câmara de Comércio Angola-Itália, que trabalha para o fomento do intercâmbio económico e comercial entre empresas angolanas e Italianas.

Sob o lema “Energias Renováveis e Oportunidades de Investimento do Sector Privado em Angola”, durante o encontro os diversos oradores manifestaram a sua disponibilidade e interesse em investirem no país desde que sejam criadas condições para tal nesse domínio.

Para Fátima Jardim, este evento acontece num momento em que a cooperação entre os dois países ganha novos espaços, em particular na região de Caraculo (Namibe), onde está em fase de implementação o projecto de uma central fotovoltaica de 50MWp, ligada à rede de transmissão do Sul de Angola, no âmbito de um acordo de concessão assinado entre a Sonangol e a ENI.

Segundo Fátima Jardim, esta iniciativa enquadra-se na estratégia de Angola do sector da electricidade, destinada a promover energias renováveis, reduzir o consumo de gasóleo e custos operacionais, bem como as emissões de gases de efeito estufa em cerca de 20.000 tCO2eq/ano.

Conforme a diplomata angolana, as oportunidades do sector privado no pós Covid-19 podem acelerar os aspectos do desenvolvimento sustentável, com o relançamento da economia e proporcionar novas soluções, pois Angola tem opções estratégicas bem definidas, de acordo com a sua Agenda Nacional de Desenvolvimento.

Nessa perspectiva, afirmou que o Governo tem trabalhado no sentido de promover o desenvolvimento sustentável, através do uso de energias limpas e renováveis, reiterando a “confiança inequívoca” de continuarem a trabalhar em parceria com a Câmara de Comércio Angola-Itália e as entidades italianas, no quadro do processo de diversificação do sector energético.

A embaixadora espera que, através de câmaras de comércio, da classe empresarial e parcerias público-privadas, se possa caminhar para a estabilidade económica e social, criando desta forma as bases para a uma parceria estratégica entre Angola e a Itália nos mais variados domínios.

Aproveitou a ocasião para reiterar o convite à classe empresarial italiana a visitar Angola para conhecer de perto as suas potencialidades e promover a troca de informações sobre áreas consideradas fundamentais para o fomento de parcerias com a Itália

O presidente e o vice-presidente da Câmara de Comércio Angola-Itália, Mário Cabrini e Hélder Cardoso, respectivamente, enalteceram as contribuições de todos os convidados, referindo que Angola está entre os países privilegiados em matéria de projectos de investimento de grande impacto.

O encontro contou com a participação do presidente do conselho de administração da AIPEX, António Henriques da Silva, Marino Bulles e Serafim Silveira, representantes do Ministro da Energia e Águas, Giza Martins Gaspar, em representação da ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, e Túlio Cravo, do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

Destaque também para a presença do novo embaixador designado da Itália em Angola, Cristiano Gallo, entre outros representantes do sector privado italiano.

Fonte: Angop