Briga entre amigos durante convívio termina em morte

Um desentendimento entre amigos, após consumo de bebidas alcoólicas, terminou na morte do jovem Fernando Gimi Vemba, de 25 anos de idade, ocorrida no último domingo, no bairro Sousa Alta, arredores da vila municipal do Cachiungo (Huambo).

A informação consta no relatório do Comando da Polícia Nacional na província do Huambo sobre a segurança pública, no último fim-de-semana, onde foram registados 20 crimes diversos, entre roubos, furtos, fogo posto, ofensas corporais e outros que resultaram na detenção de 21 cidadãos suspeitos.

Segundo o documento, o crime de homicídio voluntário, por agressões físicas, com recurso à arma de branca (faca), foi cometido por questões de embriagues, por três jovens com idades entre os 19 e os 22 anos, todos eles detidos e supostos amigos da vítima.

No mesmo dia, desta vez no bairro Lua Cheia, arredores da cidade da Caála, dois outros cidadãos de 22 e 24 anos de idade, também foram detidos pela Polícia Nacional depois de terem esfaqueado, por questões de ciúme, um jovem de 20 anos de idade, nesta altura internado no Hospital Central do Huambo.

Já na comuna do Luvemba, município do Bailundo, um jovem de 24 anos deverá ser responsabilizado civil e criminalmente depois de ter queimado 130 plantas de mangueiras e outras 60 de limoeiros, numa fazenda da localidade, em conluio com três menores, estes, por sua vez, recolhidos em regime de prevenção criminal.

Vivem na província do Huambo, localizada no Planalto Central de Angola, dois milhões, 519 mil e 309 pessoas, distribuídos em 11 municípios (Bailundo, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Ecunha, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo e Ucuma), que perfazem uma extensão territorial de 35.771 quilómetros quadros.

