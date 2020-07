Angola com mais um óbito e 18 novos infetados

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 18 casos positivos confirmados de contaminação com o novo coronavírus e 1 óbito.

De acordo com a ministra que falava na habitual conferência de imprensa para atualização de dados sobre a covid-19 no país, dos infetados seis são do sexo feminino e 12 são do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 14 aos 69 anos de idade.

Com os novos infetados, o país passa a somar 950 casos positivos, com 41 óbitos, 242 recuperados e 667 ativos (15 graves, 8 em estado crítico e 2 necessitando de hemodiálise).