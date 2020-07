Região italiana impõe multa de EUR 1.000 para não uso de máscara em lugar fechado

A região italiana da Campânia, ao sul do país, aplicou as primeiras multas de 1.000 euros (US$ 1.165) pelo não uso de máscara em ambientes fechados – informou a imprensa local neste domingo (26).

Um cabeleireiro, um bar e uma loja em Salerno, a cerca de 50 quilômetros ao sul de Nápoles, foram multados depois que a polícia constatou que não respeitavam a norma de se usar máscara para combater a propagação da pandemia da COVID-19.

“Se nossos concidadãos acreditam que o problema está resolvido, isso significa que, dentro de algumas semanas, retornaremos a uma emergência grave”, alertou o governador da região da Campânia, Vincenzo de Luca.

Primeiro país atingido pela pandemia na Europa, a Itália registra mais de 35.000 óbitos e mais de 242.000 casos de contágio.

Hoje a doença parece controlada, embora 275 novos casos e cinco mortes tenham sido anunciados nas últimas 24 horas no país.

