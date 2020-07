Queda de árvore provoca morte em Mbanza Kongo

Um cidadão de 58 anos de idade morreu na tarde de sábado, no município de Mbanza Kongo, província do Zaire, em consequência da queda de uma árvore.

De acordo com o porta-voz interino da delegação provincial do Ministério do Interior, Luís Bernardo, o infortúnio ocorreu na aldeia do Ntoni, comuna do Nkiende.

“Denúncias de camponeses que praticam agricultura naquele perímetro afirmam que os dois estavam a cortar uma árvore e por descuido um dos troncos caiu sobre o malogrado, provocando morte imediata”, referiu.

Informou que a Polícia Nacional deteve, preventivamente, o companheiro, de 33 anos de idade, para os devidos esclarecimentos a cerca do sucedido.

A comuna do Nkiende dista a 30 quilómetros a oeste da cidade de Mbanza Kongo.

Fonte: Angop