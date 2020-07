PR destaca Live com “divas” angolanas

O Presidente da República, João Lourenço, destacou, este domingo, a importância do programa Live no Kubico, que leva para o palco quatro “divas” da música angolana.

Trata-se das cantoras Ary, Yola Semedo, Edmasia Mayembe e Patrícia faria, que cantam vários temas de sucesso, para arrecadar apoios a favor das crianças vítimas de cancro.

Em mensagem na sua conta do Twitter, João Lourenço escreve que se trata de um Live “com música de grande qualidade”.

O Presidente da República expressa, na sua curta mensagem, orgulho pela actividade das quatro artistas.

Destinado à recolha de apoio para os mais vulneráveis, o Live no Kubico na TPA tem contado com a participação de artistas de referência em Angola.

Dele já participaram Paulo Flores/Bonga/Yuri da Cunha, no concerto “3 G do Semba”, Anselmo Ralph, Matias Damásio, Euclides da Lomba/Patrícia Faria e Dom Cateano/Edmásia, os últimos 4 em duetos.

Transmitidos aos sábados, na TPA 2 e TPA Internacional, e aos domingos, na TPA 1, promoveu também atuações de Ary, GabrielTchiema/Mito Gaspar, Calabeto/Puto Português e com os Jovens do Prenda, Tunjila Tuajokota, Socorro e Baló Januário.

De igual modo, proporcionou o show com as referências do music hall angolano nos anos 80, e outras actuações de artistas gospel.

Além da TPA e Zimbo, o Live no Kubico é transmitido em directo, em várias redes sociais, em parceria com a Platina Line.

Fonte: Angop