Mais 49 casos positivos em Cabo Verde, total sobe para 2.307

Cabo Verde registou hoje mais 49 casos positivos do novo coronavírus, a maioria na ilha de Santiago, aumentando para 2.307 o total acumulado no país desde 19 de março, segundo dados do Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social informou que os laboratórios de virologia do país analisaram 328 amostras nas últimas 24 horas, tendo 49 dado resultado positivos.

A quase totalidade dos novos casos foram registados na ilha de Santiago (48), distribuídos pelos concelhos da Praia (26) e Santa Cruz (22), enquanto o outro caso foi diagnosticado em Ribeira Brava, ilha de São Nicolau.

A tutela da Saúde de Cabo Verde adiantou ainda que o país registou mais 84 doentes recuperados (Santa Catarina 10, São Miguel 2, Santa cruz 53, Sal 15, São Nicolau 4), aumentando o total de altas para 1.447.

Cabo Verde continua a registar 22 óbitos, dois doentes transferidos e 836 casos ativos de um total de 2.307 positivos acumulados desde 19 de março.

Em África, há 17.513 mortos confirmados em mais de 828 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 645 mil mortos e infetou mais de 16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

