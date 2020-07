Irão registra 216 mortos por COVID-19 em 24h

O governo iraniano anunciou 216 novas mortes por coronavírus no país nas últimas 24 horas e pediu à população que aumente suas precauções para aliviar o trabalho dos “exaustos” profissionais de saúde no país.

A República Islâmica regista um aumento de casos desde maio e, há um mês, a mortalidade diária aumentou.

No total, a pandemia deixou 15.700 mortos no Irão, segundo a porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari.

A responsável afirmou, neste domingo, que houve 2.323 novos casos de contágio nas últimas 24 horas, o que elevou o número total de infecções para 291.172.

“Nossa maior preocupação no momento é o cansaço do pessoal de saúde e seu risco de se contaminar”, completou.

O Irão anunciou seus primeiros casos de SARS-CoV-2 em fevereiro e é o país mais afetado pela pandemia no Oriente Médio.

Em meados de julho, as autoridades anunciaram que 140 enfermeiros e médicos haviam morrido pelo vírus, e 5.000 profissionais do setor haviam sido infectados.

“Podemos ajudar nossos estimados cuidadores e quebrar a cadeia de transmissão” respeitando as determinações de saúde, acrescentou Lari.

O Irão tornou obrigatório o uso da máscara em locais públicos cobertos e restabeleceu as restrições nas províncias mais afetadas.

