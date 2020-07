Doentes com até 50 anos lideram “lista activa”

A lista dos 635 pacientes activos com Covid-19 é maioritariamente liderada por doentes com idades compreendidas entre os 20 aos 59 anos, na sua maioria homens.

A lista dos 635 doentes activos (o país tem controlados 916 casos positivos) internados nas principias unidades sanitárias de tratamento da Covid-19 conta ainda com 12 doentes em estado crítico, três dos quais necessitam de serviços de hemodiálise.

“O grosso dos nossos doentes está na faixa etária de 20 a 59 anos de idade, sendo que predomina o sexo masculino”, informou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda na habitual sessão de actualização da Covid-19 nas últimas 24 horas.

O país registou também um novo record de número de mortos em 24 horas, quatro no total.

Desde do final da última semana que Angola tinha controlado 15 pacientes em estado crítico, tendo ficado, agora, 12 doentes que carecem assistência sanitária delicada.

Em termos de testes serológicos foram testados 311 pessoas, com 37 reactivos. Até ao momento já foram analisadas 29 mil 642 amostras, com um total de mil e 555 reactivos, representando cinco pessoas em cada 100 que estiveram expostas ao sarv cov-2.

As províncias que apresentaram, este sábado, casos reactivos são Bié, Cuanza Norte, Cuanza Sul e Cabinda, todos com um caso cada.

O país conta com 916 casos positivos, 635 activos, dos quais 12 estão em estado crítico, com ventilação mecânica invasiva, sendo três com a necessidade de hemodiálise, 242 recuperados e 39 óbitos.

Fonte: Angop