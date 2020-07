Azulão determinado em ser campeão no regresso no Petro

O avançado brasileiro Tiago Azulão está determinado em ser campeão no regresso ao Petro de Luanda, onde assinou por duas temporadas.

O jogador falava pela primeira vez em vídeo conferência na plataforma Zoom para onde destacou que regressa ao clube com mesma determinação desde a sua chegada em 2016, mas o título continua a ser o foco principal.

“ Venho para jogar ao mais alto nível como sempre lutar para ser titular primeiro e procurar fazer mais golos, ajudar o Petro a ser campeão. Já conheço bem o futebol em Angola e tudo farei para elevar o nome do Petro como sempre foi”, referiu.

Sobre o cancelamento da temporada anterior devido ao Covid-19, o brasileiro disse que apesar do seu clube estar embalado para conquistar o Girabola 10 anos depois, a protecção a vida falou mais alto.

O jogador e os demais integrantes do plantel “ tricolor” já preparam a nova temporada desportiva com treinos virtuais desde a última segunda-feira.

Oriundo do Olympiakos Nicosia da segunda divisão do Chipre, para onde se transferiu no início da época 2019/20, Azulão volta a uma equipa que bem conhece e que representou por três anos, tendo sido melhor marcador nas edições de 2017 e 2018 com 16 e 21 golos, respectivamente.

Ao serviço do Petro, Tiago Azulão conquistou a Taça de Angola em 2017.

Fonte: Angop