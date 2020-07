África com mais 18.000 casos nas últimas 24 horas, num total de 828.214

África registou nas últimas 24 horas mais 18.206 casos do novo coronavírus, totalizando 828.214 pessoas infetadas e 17.509 mortos (mais 421), segundo o mais recente balanço do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).

De acordo com estes dados, África tem agora 21.664 doentes recuperados.

O África CDC indica que o maior número de casos de covid-19 continua a atingir a África Austral: 451.981 infetados e 7.017 mortos.

A África do Sul reúne o maior número de infetados (434.200) e mais mortos (6.651) de todo o continente.

A África do Norte contabiliza 147.495 infetados e 6.265 mortos, seguindo-se a África Ocidental: 118.413 infetados e 1.827 mortos.

Os casos na África Oriental são agora de 64.987, com 1.511 mortes, e na África Central registam-se 45.338 infetados e 889 mortes.

O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, contabilizando 91.583 casos e 4.558 mortos. Segue-se a Argélia com 26.157 infetados e 1.137 mortos.

Entre os cinco países mais afetados, está também a Nigéria, com 39.977 infetados e 856 mortos, e o Sudão com 11.302 infetados e 706 mortos.

Em relação aos países africanos lusófonos e segundo dados das autoridades locais, Cabo Verde é o que tem mais infeções (2.258, dos quais 22 mortes), enquanto Angola lidera em termos de vítimas mortais — 39 mortos entre os 916 casos diagnosticados.

A Guiné-Bissau regista 1.981 casos positivos, que resultaram em 26 mortes, enquanto Moçambique contabiliza 1.616 casos e 11 vítimas mortais.

São Tomé e Príncipe tem 749 casos de infeção pelo novo coronavírus, que causou 14 mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mantém há várias semanas 3.071 casos e 51 mortos, segundo o África CDC, embora as autoridades equato-guineenses relatem menos casos positivos (2.350) e o mesmo número de falecimentos.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa