Setenta e dois angolanos regressam ao país

Setenta e dois angolanos s que se encontravam retidos na República do Congo regressaram hoje, sábado, a cidade de Cabinda.

O regresso destes cidadãos ocorreu através fronteira terrestre de Massabi (Angola) com Ponta-Negra.

Entre os regressados, onde constam 19 cidadãos residentes em Luanda e três na província do Zaire, diagnosticou um caso reactivo ao teste IGM e 10 IGG.

O coordenador da comissão provincial de contingência da Covid-19 em Cabinda, Miguel de Oliveira, considerou de positivo o trabalho realizado na fronteira de Massabi.

Miguel de Oliveira informou que os 10 testes IGG terão uma abordagem descritiva, enquanto o caso de IGM positivo foi encaminhado ao centro de tratamento na cidade de Cabinda.

Sobre os cidadãos residentes em Luanda e na província do Zaire, Miguel de Oliveira entende que devera manter contactos com as comissões provinciais da Covid-19 para permitir que possam chegar aos seus destinos e residências.

Na sexta-feira, às autoridades locais receberam 51 cidadãos que estavam retidos na República Democrática do Congo (RDC).

Fonte: Angop