Petróleo fecha estável em meio a tensões entre EUA e China

As cotações do petróleo fecharam com pequenos ganhos nesta sexta-feira (24), apesar das novas tensões entre Estados Unidos e China, enquanto a pandemia do novo coronavírus se expande.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 0,07%, a 43,34 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para o mesmo período subiu 0,5%, a 41,29 dólares.

As cotações dos dois barris haviam fechado na quinta em queda de cerca de 2%.

A fragilidade do dólar no mercado de câmbio na sexta-feira sustentou os preços. Cotado em moeda americana, o petróleo fica mais barato para os investidores que operam em outras moedas quando a divisa cai, e aumenta a demanda pela commodity.

O aprofundamento das tensões entre os Estados Unidos e a China parece não ter tirado o sono dos investidores.

Pequim determinou nesta sexta o fechamento do consulado dos Estados Unidos em Chengdu, três dias depois de Washington ter feito o mesmo no consulado chinês em Houston, que preparava seu fechamento, em meio a acusações mútuas de espionagem.

O mercado também acompanha de perto a evolução da pandemia em áreas de grande consumo de petróleo, como os Estados Unidos, onde a situação é preocupante.

“Se uma segunda onda (de contágios) se concretizar nos Estados Unidos, estimamos que porá em risco 5 milhões de barris diários em seu apogeu, no final do mês de agosto”, afirmou Bjornar Tonhaugen, analista da Rystad Energy.

