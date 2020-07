País regista mais quatro óbitos e 36 novos casos

O quadro estatístico nacional registou, nas últimas 24 horas, mais quatro óbitos, 36 novos casos positivos e um recuperado.

Entre os novos infectados, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que procedia a actualização de dados, consta 14 mulheres.

Os novos casos, todos da província de Luanda, positivos envolvem cidadãos cuja faixa etária ronda entre os 22 aos 63 anos de idade.

Com estes dados, o país passa a contar com 916 casos positivos, 635 activos, dos quais 12 estão em estado crítico, com ventilação mecânica invasiva, sendo três com a necessidade de hemodiálise, 242 recuperados e 39 óbitos.

Fonte: Angop