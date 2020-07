Detidos autores da agressão a mulheres no vídeo que circula na redes sociais

Três seguranças da empresa privada de segurança, que presta serviços numa fazenda no município de Cangandala (Malanje), envolvidos no acto de agressão a várias senhoras, cujas imagens circulam nas redes sociais, encontram-se detidos desde sexta-feira.

O vídeo em causa tornou-se viral nas redes sociais, mostrando uma agressão ocorrida em Abril deste ano, em que as vítimas são deitadas, molhadas e agredidas com porretes. Apenas esta semana o vídeo foi tornado público por autor desconhecido.

De acordo com o porta-voz do SIC (Serviço de Investigação Criminal), Lindo Ngola, os indivíduos em causa serão encaminhados ao Tribunal para julgamento, pelo crime de ofensas corporais voluntárias e justiça por mãos próprias, enquanto as vítimas responderão por crime de furto.

Algumas das acusadas de roubo afirmaram ter recolhido do chão restos de milho caídos durante o processo de colheita, ao contrário da acusação que culminou com a fractura do membro superior de uma das vítimas, fruto da tortura.

Por sua vez, o gestor da empresa de segurança Sebastião Manuel disse que se registam assaltos frequentes na fazenda, sendo os suspeitos liberados sempre por falta de prova, o que terá influenciado os protectores a partir por justiça com as próprias mãos.

Fonte: Angop