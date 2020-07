Bornito de Sousa considera Kundi Paihama “referência da sociedade”

O Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, considera o nacionalista Kundi Paihama como “referência da sociedade angolana”, cujos feitos são “conhecidos e reconhecidos por todos”.

Kundi Paihama morreu na madrugada de sexta-feira, vítima de doença, numa unidade hospitalar da capital angolana, Luanda.

Numa mensagem de condolências, Bornito de Sousa sublinha o empenho do ex-ministro da Defesa Nacional em prol dos “ideais de uma Angola livre, independente e unida de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste”.

De acordo com o vice-Presidente, Kundi Paihama tornou-se, por mérito próprio, um símbolo de bravura e de coragem, “destacando-se nos momentos mais difíceis da história recente do nosso país, com estoicismo e elevado sentido patriótico”.

Fonte: Angop