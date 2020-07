Rastreados mais de mil trabalhadores da Cidade da China

Mil 700 testes de Covid-19 foram realizados pelas autoridades sanitárias, em dois dias, aos trabalhadores internos e externos na Cidade da China, município de Viana, província de Luanda, durante a campanha de testagem massiva.

No primeiro dia foram testados mil 125 pessoas.

Os funcionários estão a ser testados de forma selectiva devido a infecção de dois cidadãos chineses, num local que movimenta 30 mil pessoas dia.

Os dados foram avançados, nesta sexta-feira, pelo director municipal da saúde de Viana, Abreu Pecamena, no final de mais um dia de testagem, adiantando que existem casos reativos da Covid-19, cujos números devem ser apresentados com propriedade nos próximos dias.

Os cidadãos reativos, segundo o director, foram isolados e vão aguardar pelo resultado definitivo, que deve ser confirmado através do teste de biologia molecular RT-PCR.

Abreu Pecamena disse que a decisão do levantamento da cerca sanitária ou continuação dos testes depende de um encontro onde serão conferidos o total de números reativos.

Em conformidade com as normas de segurança sanitária, foi instituída cerca sanitária, desde terça-feira, no referido centro comercial para o rastreio dos respectivos contactos directos das vítimas, entre colegas, clientes, familiares e vizinhos.

Fonte: Angop