Queimada anárquica provoca morte de cidadão no Libolo

Um cidadão, de 39 anos de idade, morreu carbonizado hoje, quarta-feira, na comuna da Munenga, município do Libolo, em consequência de uma queimada anárquica provocada supostamente por caçadores, soube a Angop.

Segundo testemunhas, o facto ocorreu quando a vítima tentou socorrera sua mãe, que se encontrava num ponto da lavra para onde as chamas se dirigiam, mas ficou perdido no meio do fumo e foi atingido pelo fogo.

A vítima morreu no local, enquanto a sua mãe saiu ilesa do incêndio, contou a testemunha.

As queimadas têm sido práticas recorrentes por parte dos caçadores, para facilitar o abate de animais, assim como de camponeses que usam esse mecanismo para limpar o capim seco dos campos agrícolas.

Este é o segundo caso de queimadas anárquicas com final trágico em menos de uma semana no município do Libolo, o primeiro ocorreu domingo (19) na comuna da Cabuta, tendo destruído 11 residências, deixado ao relento 44 pessoas.

Em declarações à Angop, a propósito destes casos, o administrador municipal do Libolo, Rui Miguel, garantiu apoio às famílias sinistradas pela queimada que serão contempladas com materiais de construção e bens de primeira necessidade, que chegarão de Luanda brevemente, onde foram adquiridos.

Informou que os presumíveis autores do primeiro incêndio estão já detidos e serão julgados sumariamente na sexta-feira (24).

Fez saber que o efectivo da Polícia Nacional está já a trabalhar para identificação e detenção dos autores da queimada que vitimou mortalmente o cidadão de 39 anos.

Fonte: Angop