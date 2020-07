Presidente moçambicano rejeita inaugurar instituto devido à má qualidade da obra

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, rejeitou hoje inaugurar o Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mondlane, na província de Inhambane, sul do país, alegando, já no local, a má qualidade das obras.

Após percorrer as salas e outros compartimentos do instituto, na companhia de membros do Governo e jornalistas, Filipe Nyusi proferiu palavras de desagrado em relação à falta da qualidade das obras perante os presentes, segundo a imprensa local.

O chefe de Estado caminhou depois em direção à sua viatura sem parar na lápide cravada com o seu nome onde devia descerrar o pano para a inauguração da infraestrutura.

O incidente aconteceu no âmbito da visita de trabalho que o chefe de Estado realiza hoje à província de Inhambane, a pouco mais 500 quilómetros da capital.

No âmbito da deslocação a Inhambane, Filipe Nyusi inaugurou um troço de 49 quilómetros da estrada Homoíne-Panda e o novo edifício do Tribunal Judicial do Distrito de Inharime.

Em Moçambique, a má qualidade de obras públicas é um problema crónico, que vários estudos atribuem à corrupção e ao conflito de interesses entre funcionários públicos ligados ao setor das obras públicas e empresas de construção civil.

Fonte: Lusa