Lunda Norte ganha mais um hospital para tratamento da covid-19

A província da Lunda Norte ganha, nos próximos 45 dias, um novo hospital com 100 camas para o internamento e tratamento de pacientes com Covid-19, anunciou hoje, quinta-feira, o secretário de Estado para a Gestão Hospitalar, Leonardo Inocêncio.

Em declarações à imprensa no final de uma visita de trabalho de algumas horas à província da Lunda Norte, o responsável informou que a unidade, que terá mais de 30 anos de vida útil, será erguida no município de Chitato, num espaço adjacente ao Hospital Materno Infantil, no bairro 28 de Agosto.

A unidade comportará áreas de apoio hospitalar, administrativa, uma incineradora para o tratamento do lixo hospitalar, laboratório, entre outros compartimentos inerentes a assistência médica e medicamentosa.

Com esta unidade, a Lunda Norte passa a contar com 500 camas para internar e tratar pacientes leves, moderados e severos.

Pretende-se, conforme o secretário de Estado, constituir um complexo hospitalar na Lunda Norte, composto pelo Hospital de Campanha (200 camas), David Bernardino (200 camas) e o Hospital Pré Fabricado (100 camas), todos localizados no distrito urbano do Mussungue.

Para tal a implementação do referido hospital, o governo local foi recomendado a efectuar trabalhos de limpeza do espaço, regularização do solo e a colocação do betão armado, enquanto se prepara o transporte do material de montagem, de Luanda para a Lunda Norte, que deverá acontecer nos próximos dias.

Angola soma, até agora, 812 casos positivos, 33 óbitos e 226 recuperados.