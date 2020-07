Hospital “Pedalé” passa para o Ministério da Saúde

O Presidente da República, João Lourenço, determinou esta sexta-feira a passagem da superintendência do Hospital Pedro Maria Tonha “Pedalé”, em construção em Luanda, para a esfera do Ministério da Saúde.

Em nota, a Secretaria de Imprensa do Presidente da República informa que a medida visa materializar o princípio do Executivo da construção e ampliação da rede de hospitais públicos para garantir uma melhor assistência médica e medicamentosa à população.

“Neste caso concreto, a ideia é pôr à disposição dos angolanos um hospital de referência, diferenciado e equipado com tecnologia moderna e de alta precisão no diagnóstico e tratamento de doenças de elevada complexidade”, avança o documento.

Sublinha que a decisão do Chefe de Estado angolano leva também em consideração o crescimento demográfico do país, que tem motivado uma “procura enorme” de serviços de saúde de qualidade nas mais diversas especialidades.

Tal procura, prossegue a nota, justifica que se adicione à vocação do hospital de tratamento de doenças complexas, ensino e investigação, intervenções ligadas à oftalmologia e medicina materno-infantil, áreas cuja estratégia e gestão merecem estar sob responsabilidade do Ministério da Saúde.

A unidade, antes sob superintendência da Casa de Segurança do Presidente da República, está localizada na zona do Gamek, no distrito urbano da Maianga, e a sua construção iniciou em 2012, mas foi suspensa em 2016.

