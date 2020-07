Hospital da Huíla pronto para testagem

O Hospital Central do Lubango, província da Huíla, prevê iniciar os testes experimentais de Covid-19 hoje sexta-feira (24).

O aparelho PCR-RT montado no hospital é uma doação à Faculdade de Medicina da Universidade Mandume Ya Ndemufayo, inserida num projecto apoiado por Portugal

O laboratório tem capacidade para fazer 120 testes/dia, com os resultados disponíveis em 48 horas e tem mil testes iniciais.

O início dos testes estava previsto para um período de 15 dias, após a recepção do material, mas está ligeiramente atrasado devido ao alargamento de mais uma semana da formação online de quatro técnicas que vão operar no laboratório.

Segundo a directora-geral da unidade hospitalar, Maria Lina Antunes, em declarações à Angop, nesta quinta-feira, as quatro técnicas estão a fazer a formação de manuseio do equipamento de acordo com um plano estabelecido, uma acção formativa que se estendeu durante a semana em curso, respeitando a disponibilidade dos formadores em Lisboa e no Porto (Portugal).

“Tivemos também que procurar responder às necessidades de material que se impuseram face a modificação de alguns requisitos. Pensamos fazer a primeira corrida experimental de amostras nesta sexta-feira, após a última reunião online ou na segunda-feira”, reforçou.

Maria Lina Antunes realçou que o equipamento é moderno e as técnicas que vão operar são formadas em biologia molecular houve a necessidade de serem capacitadas para manejar equipamentos de PCR, buscando adaptação ao novo equipamento.

A modalidade de testagem e a definição do diagnóstico da pessoa que deve fazer o teste, segundo a responsável, será da responsabilidade do Gabinete Provincial de Saúde.

A primazia, avançou, será para os doentes com pneumonias graves, para descartar ou confirmar contaminação por Covid-19.

A unidade hospitalar, disse, tem uma capacidade para internar 26 doentes e ventilar 13 pacientes em simultâneo.

Depois de Luanda, a Huíla vai tornar-se na segunda a ter capacidade para testar a casos da Covid-19. Benguela aguarda por reagentes para iniciar igualmente os trabalhos de testagem.

Fonte: Angop