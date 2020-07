Cunene prevê imunizar 20 mil animais contra raiva

Vinte mil animais de estimação, entre cães, gatos e macacos, serão vacinados, na província do Cunene, durante o projecto piloto contra a raiva/2030 na região sul do país, a decorrer nos próximos seis meses.

O referido projecto, lançado hoje, quinta-feira, em Ondjiva, conta com o uso da tecnologia “Data Logger” e será realizado nos municípios do Cuanhama, Namacunde, Ombadja, Cuvelai e Curoca Cahama.

Para a concretização do programa estão disponíveis 20 mil doses de vacinas, que serão administradas por 47 técnicos, distribuídos em 15 brigadas e 103 pontos de vacinação.

Na ocasião, o chefe de departamento dos Serviços Veterinários do Cunene, Estêvão Camalanga, disse que o projecto, de iniciativa da Organização Mundial da Saúde Animal (OIA), visa aumentar a cobertura vacinal e reduzir a incidência de raiva nas pessoas, provocada por mordedura de animais.

O responsável fez saber que a OIA disponibilizou ao Governo angolano 140 mil doses de vacinas para combater a raiva na região sul do país, que compreende as províncias do Cunene, Cuando Cubango, Huíla e do Namibe.

A entrega das vacina ao Governo angolano ocorreu em Fevereiro deste ano, no âmbito de um acordo bilateral para o controlo das doenças transfronteiriças, visando a eliminação da raiva até 2030 nos países membros da SADC.

Fonte: Angop