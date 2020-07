Angola com mais dois óbitos e 29 infetados

As autoridades sanitárias registaram, nas últimas 24 horas, mais dois óbitos, 29 novos infetados e cinco pacientes recuperados.

Os óbitos, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização de dados sobre a covid-19 no país, envolvem dois cidadãos de 55 e 66 anos de idade.

Relativamente aos novos casos positivos, com destaque para um cidadão de nacionalidade cubana, Franco Mufinda informou que são todos residentes em Luanda, com idades compreendidas entre os 15 aos 65 anos, 11 são mulheres e 18 são do sexo masculino.

Os dados gerais apontam para 880 infectados, 35 óbitos, 241 recuperados e 604 activos ( 13 em estados crítico e três com necessidade hemodiálise).